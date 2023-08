Réfection et réhabilitation des routes dans les 19 communes : La ville de Dakar lance les travaux

C’est officiel ! Les travaux de réfection et de réhabilitation de l’ensemble des routes impraticables dans les 19 communes de la ville de Dakar sont lancés. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce lundi 21 août 2023, à Hann Mariste (Dakar), sous la présidence du maire de la commune de Hann/Bel-Air, Babacar Mbengue, par ailleurs, conseiller municipal de la ville de Dakar.









Un projet financé par la ville de Dakar et le FERA pour une durée de 6 mois





Financés par la ville de Dakar et le Fonds d’entretien routier autonome (FERA), ces travaux consistent à réfectionner et réhabiliter toutes les voiries dégradées et impraticables dans les 19 communes que compte la ville de Dakar. Ils seront exécutés dans un délai de 6 mois à compter de ce jour, avec comme maître d’ouvrage la ville de Dakar.





Une préoccupation des populations et des maires