Réhabilitation de la voirie urbaine à Mermoz : Barthélémy Dias fustige le retard dans l'exécution des travaux et interpelle l’ARMP et la DCMP

Le maire de Dakar poursuit sa visite de chantiers, dans le cadre du projet d’entretien et d’extension de la voirie urbaine de la ville de Dakar. Après Grand Yoff, Barthélémy Dias s’est rendu, ce mardi 17 octobre, dans la commune de Mermoz – Sacré-cœur, pour constater de visu l’état d’avancement des travaux. Lesquels ont noté un grand retard dans leur exécution.









Un niveau d’exécution non satisfaisant





Sur place, Barthélémy Dias, accompagné du maire de la localité, Alioune Tall, a constaté que les travaux n’ont pas avancé. En effet, lancés depuis le 13 juillet dernier au profit des populations, les travaux n’ont pas atteint un niveau d’exécution satisfaisant. Ici, l’entreprise en charge des travaux, interpellée par le maire, a brandi l’hivernage comme prétexte pour se justifier.





Face à cette situation, le premier magistrat de la ville de Dakar a tenu à s’excuser auprès des populations. « Je suis d’abord là pour présenter mes excuses aux populations de Mermoz, première et deuxième porte, pour les désagréments causés par les retards que nous avons pu constater ici à Mermoz », a expliqué Barthélémy Dias. Avant de signifier son insatisfaction à l’entreprise qui, selon lui, a arrêté les travaux à cause de l’hivernage.





L’ARMP et la DCMP interpellées pour parer à de pareilles situations





Toujours par rapport à ce retard dans l’exécution des travaux, l’édile de Dakar a également sollicité l’aide de l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) du Sénégal, et de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) pour parer à de pareilles situations. « Je voudrais aussi par ricochet, interpeller respectueusement les autorités de l’ARMP et de la DCMP pour qu’elles puissent ensemble nous aider à pouvoir éviter des situations pareilles. Parce que, gagner un marché, c’est une chose, exécuter le marché en est une autre. Et vous comprendrez aisément que les populations ne peuvent pas se réveiller tous les jours dans leur quartier et être bloqués par du matériel lourd ou bien que leur cadre de vie soit défiguré par rapport à des travaux qui, malheureusement ne peuvent pas être canalisés dans une fourchette de temps bien déterminé », a lancé Barthélémy Dias aux gendarmes des marchés publics.





Au cours de cette visite de chantiers, la population de Mermoz a également profité de l’occasion pour évaluer avec le maire de Dakar certaines problématiques liées à l’évacuation des eaux pluviales dans le cadre de ces travaux d’entretien et d’extension de la voirie urbaine. A ce titre, Barthélémy Dias s’est engagé à faire intervenir une autre entreprise après les travaux. Ce, pour capter les eaux pluviales, à partir du poste de santé de Mermoz, afin qu’elles puissent rejoindre le canal d’évacuation de la zone.





Dans cette commune, les travaux concernent Mermoz et la Cité Keur Gorgui où l’essentiel de la voirie est complètement dégradé. Ici, précisément à la Cité Keur Gorgui, le maire renseigne que la ville de Dakar va d’abord exécuter des travaux de construction de la voirie, dans le cadre du reliquat d’un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dont le montant est de 10 milliards de francs Cfa. Selon lui, ce reliquat d’un montant total de 1 milliard 900 millions, doit être dépensé pour permettre à la ville de Dakar d’épuiser toute l’enveloppe de ce prêt, avant d'entamer le financement de la ville.