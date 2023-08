Réhabilitation de la voirie urbaine : Barthélémy Dias visite le chantier de Mermoz et invite l’ONAS à plus de collaboration

Les travaux d’entretien et de réhabilitation de la voirie urbaine dans la commune de Mermoz-Sacré-cœur avancent à grand pas et se déroulent bien. Le constat a été fait par le maire de la ville de Dakar, à l’issue d’une visite de chantier qu’il a effectuée ce samedi 12 août 2023, à Mermoz. Ce, après le lancement des travaux le 13 juillet dernier au profit des populations.









« Un marché de 15 milliards jamais lancé par une collectivité territoriale »





Sur place, Barthélémy Dias, après avoir visité, tour à tour, les routes déjà réhabilitées à Mermoz, en présence de son équipe et du maire de la commune, M. Alioune Tall, s’est réjoui du démarrage effectif des travaux. Avant de signaler que ce projet d’entretien et de réhabilitation du réseau routier est « un marché jamais lancé par une collectivité territoriale, surtout pour la voirie non classée ». Il s’agit ici, d’un marché de 15 milliards de francs Cfa que la ville de Dakar a lancé pour une durée de 3 ans et qui vise à réhabiliter l’essentiel de la voirie de la ville Dakar.





Dans cette commune, les travaux concernent Mermoz et la cité Keur Gorgui où l’essentiel de la voirie est complètement dégradé. La ville de Dakar cible également, dans le cadre du projet, les communes de la Médina, Fass-Colobane-Gueule-Tapée, les HLM, Grand-Yoff, les Parcelles assainies, entre autres.





« Ce qui touche à l’assainissement, relève de la responsabilité de l’ONAS »





Le premier magistrat de la ville de Dakar a profité de l’occasion pour lancer un appel à la direction générale de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et prendre l’opinion publique à témoin. Il dit : « Ce qui touche à l’assainissement, relève de la responsabilité de l’Office national de l’assainissement du Sénégal. Nous leur remercions pour la collaboration et leur tendons la main pour avoir une collaboration beaucoup plus étroite, beaucoup plus objective, beaucoup plus constructive, puisque certains de nos travaux sont malheureusement à l’arrêt à cause des problèmes d’assainissement ».





Les populations invitées à « faire preuve de civisme »





Aussi, Barthélémy Dias a invité les populations à « faire preuve de civisme, surtout ceux qui ont des chantiers en cours de construction ». « J’aimerai inviter les populations à un peu plus de civisme. J’invite surtout ceux qui ont des chantiers de construction à comprendre que la voie publique n’est pas une poubelle. Vous ne pouvez pas prendre vos gravats les mettent sur la voie publique et ensuite vouloir être totalement stupéfait de voir que vos quartiers sont inondés mais parce que si vous prenez vos gravats et que vos gravats obstruent les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, vous n’avez pas besoin de savoir la suite. La suite, ce sont les inondations dans vos quartiers », a déploré l’édile de Dakar.