Réintégration de Sonko sur les listes électorales: L’analyse de Ndiaga Sylla

L’expert électoral, Ndiaga Sylla, s’est dit conforté par la décision, ce jeudi, du juge du Tribunal de Dakar d’annuler la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et s'est penché sur les répercussions de cette décision : "Ma conviction sur l'irrégularité de la radiation de Ousmane Sonko n'a jamais varié. Si la DGE (Direction générale des Élections) et la CDC (Caisse des Dépôts et des Consignations) persistent dans leur refus illégal, il faudra déposer la candidature en présentant une liste de parrainage sur la base du modèle de fiche officiel (sans numéro) et la quittance délivrée par la CDC”







Ndiaga Sylla a également évoqué l’article 47 qui rend la décision du juge exécutoire "Le délai de pourvoi en cassation ne sera pas épuisé d'ici la fin du dépôt des candidatures et l'article L.47 rend la décision du juge du tribunal de Dakar exécutoire."