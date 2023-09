Rentrée académique 2023-2024 : Les assurances du gouvernement pour une année scolaire sans heurts

La rentrée scolaire 2023-2024 approche à grands pas. Pour préparer cet événement ô combien important pour toute la communauté éducative, un Conseil interministériel consacré à l’ouverture des classes a été tenu ce matin à Diamniadio.





Présidant la rencontre, le chef du gouvernement, Amadou Bâ, s’engage à assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, puisse avoir un accès équitable à une éducation de qualité.





« Le président de la République, Macky Sall, nous rappelle que la rentrée scolaire revêt une importance particulière, car elle survient dans un contexte de défis multiples auxquels nous devons faire face de manière résolue. Ainsi, nous continuerons à investir dans la construction et la rénovation d'écoles, à améliorer l'accès à l'éducation préscolaire et à renforcer les infrastructures éducatives dans tout le pays. Nous allons veiller à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre nation », déclare le Premier ministre.





S’agissant de la violence en milieu scolaire, du racisme, du sexisme (…) le candidat de la coalition présidentielle se dit déterminé à éliminer toutes les formes de discrimination et d'inégalités dans notre système éducatif.





« L'éducation doit être accessible à tous, indépendamment du sexe, de l'origine ethnique, de la religion ou du handicap. Chaque enfant doit avoir les mêmes chances de réussir. Ainsi, nous vous garantissons des environnements propres, sains et sécurisés, tout en prenant des mesures vigoureuses pour lutter contre les inondations qui menacent certaines de nos écoles et communautés", dit-il.





Inondations, abris provisoires et tenues au menu





Lors de cette rencontre interministérielle, la question des inondations et des abris provisoires a été abordée. Ainsi, le chef du gouvernement admet que "les inondations saisonnières affectent certaines écoles et communautés". C’est pourquoi il travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en place des mesures d'urgence pour minimiser l'impact des inondations sur l'éducation de nos enfants. Il promet d'accélérer la mise en œuvre du Programme national de remplacement des abris provisoires et de poursuivre la mise à disposition des tenues scolaires des élèves en diligentant la phase 2.





Le Conseil interministériel a été également une occasion, pour Cheikh Oumar Anne, de revenir sur les dégâts causés par l’hivernage et faire l’état des lieux du secteur éducatif.





En effet, selon le ministre de l’Éducation nationale, « à la date du 19 septembre 2023, pratiquement toutes les académies ont été impactées par l'hivernage : 235 écoles élémentaires, 59 collèges et 24 lycées ; soit 318 au total ».





En ce qui concerne l'état des infrastructures, il rapporte que 513 écoles et établissements publics n'ont pas de mur de clôture, 267 n'ont pas d'eau, 785 n'ont pas d'électricité et 473 ne disposent pas de latrines. Pour les équipements, il a été noté un déficit en tables-bancs, en matériel de reprographie et en matériel informatique.





Néanmoins, le ministre rassure que plusieurs rencontres sectorielles ont été tenues avec les partenaires sociaux en 2023. À l’issue desquelles des solutions ont été proposées afin de résoudre ces problèmes et aussi de régler les soucis liés aux accords avec les syndicats d'enseignants pour une année scolaire sans contrainte.