Réouverture de l'Espace de Ziguinchor : « Plus de 200 000 personnes accueillies et orientées dans les 45 Sénégal Services », selon Cheikh Bakhoum

L'Espace Sénégal Services, véritable allié des citoyens pour leurs démarches administratives et entrepreneuriales, a enregistré un afflux remarquable de plus de 200 000 personnes depuis sa réouverture, a annoncé jeudi le directeur général de Sénégal numérique, Cheikh Bakhoum.









"Depuis la réouverture des Espaces Sénégal Services, nous avons enregistré une fréquentation exceptionnelle. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont bénéficié de services variés, allant de l'obtention de documents administratifs à l'accompagnement financier et entrepreneurial, ainsi que d'autres démarches administratives auprès des institutions étatiques", a révélé M. Bakhoum lors d'une journée portes ouvertes organisée à l'Espace Sénégal Services de Ziguinchor.





Il a souligné le rôle crucial que joue l'Espace Sénégal Services en tant que guichet unique, facilitant les démarches pour les citoyens. "L'Espace Sénégal Services est un réseau qui a gagné la confiance des administrations et des entités privées. Il représente un guichet unique visant à simplifier la vie de nos concitoyens", a expliqué Cheikh Bakhoum.





L'interruption des activités de l'Espace Sénégal Services à Ziguinchor, en raison de vandalisme survenu en juin dernier, a été surmontée grâce à plusieurs mois de travaux de réhabilitation. "Après cette période de rénovation, il était primordial pour nous de revenir à Ziguinchor et d'échanger avec les populations. Cette réouverture est une opportunité de renforcer la communication entre l'Espace Sénégal Services et la communauté locale", a précisé le directeur général de Sénégal numérique.





Il a également souligné l'importance de préserver cet instrument mis en place par l'État du Sénégal pour accompagner la formation des citoyens. "Nous voulons que les populations comprennent l'utilité de cet espace créé par l'État pour les soutenir dans leur formation, entre autres", a-t-il ajouté.