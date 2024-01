Report de la présidentielle, fichier électoral: Les jeunes d'Action républicaine taclent l’opposition

Les jeunes d'Action républicaine ont fait face à la presse ce mercredi 24 janvier 2024 pour parler de la situation politique du pays. A un mois de l’élection présidentielle, ces jeunes ont abordé les questions les plus brûlantes de l’heure : le report de la présidentielle, la non fiabilité du fichier que dénoncent des membres de l’opposition. Face à la presse, ces jeunes de la mouvance présidentielle ont fait savoir que « le fichier électoral ne souffre d’aucune anomalie » contrairement à ce que font croire les candidats qui se disent « spoliés » par le Conseil constitutionnel.





En effet, les jeunes d’Action républicaine soutiennent qu’une majorité significative des acteurs politiques y compris des membres de l’opposition ne récusent pas le fichier dont l’Union européenne et d’autres entités jugent fiable et transparent pour l’organisation de scrutins démocratiques. Dans la même foulée, ils soulignent que le logiciel de vérification des parrainages est également irréprochable car disent ils « des candidats sérieux, bénéficiant de l’attention des concitoyens ont dépassé ce cap, qui n’admet aucune tricherie et qui aide depuis sa mise en place à assainir l’espace politique».





Dans la même dynamique, ils saluent la maturité de la démocratie sénégalaise en félicitant la Direction générale des élections (DGE) et le Conseil constitutionnel pour le travail remarquable fourni dans la vérification des candidatures et l’étude de tous les dossiers soumis.





A la question d’un éventuel report de l'élection présidentielle sollicitée par une partie de l’opposition, les membres d’Action républicaine sont fermes. Dans une réquisitoire de feu, El Hadj Marame Faye, un d'entre eux, précise qu'il est hors de question de parler de report et tacle sévèrement les membres de l’opposition.





« Il est apparu ces jours-ci, un débat puéril, malsain, voire ridicule de recalés lors de l’étape du parrainage (Aminata Touré, Bougane Guèye, Abdourahmane Diouf, entre autres) et d’une partie de la mouvance présidentielle, essayant d’introduire dans le débat public l’idée d’un report de l'élection. Cet outrage politique est perçu à sa juste valeur par une majorité de Sénégalais pour qui, aucun report de cet échéance n’est envisageable. L’appel est fait à tous les citoyens, militants de la démocratie et républicains à s’opposer à un tel projet qui ne repose sur aucune base juridique et légale», a-t-il fustigé.





Le militant d’Action républicaine explique qu’un report pourrait instaurer une instabilité institutionnelle avec des lendemains incertains.





«Cette option de report nous conduira inéluctablement vers une aventure périlleuse, dangereuse pour la paix et la stabilité. En effet, un report de cette échéance serait perçu comme une tentative de manipulation politique qui entraînerait des troubles divers et le retard de la mise en œuvre de politiques publiques nécessaires au fonctionnement des institutions. Le Sénégal a perdu assez de temps avec la crise du Covid-19 et les événements de mars 2021,pour se risquer à suspendre son calendrier républicain afin de s’accommoder à des calculs politiciens ou s’ajuster à des intérêts de groupes divers », soutient El Hadj Marame Faye qui plaide pour un respect du calendrier républicain.





Ainsi, les cadres républicains par la voix de El Hadj Marame Faye invitent le président de la République à maintenir le cap , afin de garantir des élections paisibles et transparentes dans le respect des délais requis par la loi.





Ces jeunes ont également profité de cette occasion pour réitérer leur engagement et leur soutien au Premier ministre, Amadou Ba, qu’ils considèrent comme étant le profil nécessaire pour la continuité et l’émergence du pays.





Action républicaine appelle à l’union sacrée de tous ses membres pour une victoire éclatante de Amadou BA au soir du 25 février 2024.