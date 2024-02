Résidence Soundain de Mermoz: Décès mystérieux d’un nouveau bachelier, tombé du sixième étage

Le rêve de Mamadou Saliou Diallo, un nouveau bachelier fraîchement orienté à la faculté des lettres au département Portugais a fini tristement. Le jeune garçon a fait une chute mortelle du sixième étage de la Résidence Soundain villa numéro 65 dans le quartier de Mermoz Pyrotechnique. Les faits remontent à ce lundi 19 février. Il était sur les lieux en tant que journalier maçon pour subvenir à ses besoins de jeune villageois venu à Dakar.







Ayant quitté la commune de Wassadou dans le département de Vélingara, il est venu dans la capitale où il habite avec ses pairs étudiants dans l'immeuble qui leur est loué par le maire de leur localité. Ces derniers interpellés ont cherché à avoir des informations devant les responsables de ladite résidence. Mais ils se sont heurtés à une omerta totale.









Sur les lieux, un homme, la quarantaine, a d'abord fait croire qu'il s'agit d'un membre de sa famille et était réfractaire à toute prise d'image. Il devient même violent et menaçant proférant des insultes à l'endroit des journalistes et cameramen qui ne faisaient que leur travail. Interpellé, le président de l'Amicale des étudiants et élèves ressortissants de la commune de Wassadou explique qu'à l'image de plusieurs étudiants qui n'habitent pas Dakar, “il travaille dans les chantiers pour avoir de quoi vivre, le campus universitaire ayant fermé ses portes”. Il raconte qu'après la chute du jeune garçon, Samu Assistance était sur les lieux pour constater le décès.





Les agents de la gendarmerie de Ouakam ont ouvert une enquête.