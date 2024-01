REVALORISATION DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL: Les cheminots, rassurés par la Direction, renoncent à leur grève

La revalorisation des conditions de travail des agents de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal a été actée. Un accord a été signé entre la Direction et les travailleurs. Ces derniers ont alors renoncé à leur grève.





Rappelons que l’intersyndical des travailleurs du rail avait menacé d’aller en grève, si la Direction n’accédait pas à leurs doléances. Tout compte fait, Babacar Gaye, secrétaire général du Sutrail et porte-parole de l’intersyndical des cheminots, s’est réjoui que les deux parties aient trouvé un terrain d’entente.





« Nous n’étions jamais animés d'une volonté de sabotage ou de destruction de cette entreprise. Tout ce qui nous anime, c'est de favoriser un climat de cohésion et d'unité, qui va réunir tous les acteurs vers l'objectif. La reconsidération de ces conditions va permettre de favoriser un engagement de tous les travailleurs », a affirmé Babacar Gaye.





Les travailleurs du rail sont conscients que « depuis le début, l'Etat du Sénégal a fait pas mal d'efforts ». Toutefois, ils ont soulevé les dures conditions de travail n’ont pas empêché d’obtenir de bons résultats avec le Directeur Général.





« A l'heure actuelle, on doit motiver les travailleurs et renforcer le niveau d'engagement ». Ils disent reconnaître « la compréhension et le sens de l'écoute du Directeur général qui a été à la hauteur pour comprendre la motivation des représentants du personnel, pour exposer cette plaidoirie au niveau de ses services ».





De plus, les chemisent pensent que ce qui était recherché est finalement trouvé. « Le plus important, c’est d’avoir une entente et une solution pour pouvoir se remettre encore vers l'objectif, à savoir continuer de faire progresser le projet ferroviaire de l'Etat du Sénégal au bénéfice de tous les cheminots et de toute la population », a indiqué le syndicaliste.