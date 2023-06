Revue annuelle conjointe : Le Sénégal et l’USAID font le point sur leur cadre de coopération 2020-2025

Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération et l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) ont procédé ce mardi 13 juin 2023, à Dakar, à la revue annuelle conjointe de leur cadre de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l’USAID. Cette importante rencontre d’une journée vise à faire le point sur la programmation Sénégal-USAID et identifier les améliorations à apporter pour l’atteinte des objectifs communs. La cérémonie d’ouverture des travaux a été co-présidée par Madame le ministre Oulimata Sarr et le directeur de l’USAID, Monsieur Peter Trenchard, en présence notamment du directeur de la coopération économique et financière, M. Mamour Ousmane Ba, et du directrice adjointe de l’USAID, Mme Alyssa Leggoe.









Signature du cadre de coopération 2020-2025 pour un montant d’environ 326 milliards de francs Cfa sous forme de don





Le programme bilatéral entre le Gouvernement du Sénégal et l’USAID s’est distingué au fil des années par son « dynamisme ». D’où la tenue, chaque année, d’une revue conjointe pour permettre un suivi stratégique du portefeuille de l’USAID.





Pour rappel, le Sénégal et l’USAID avaient procédé, en février 2021, à la signature du cadre de coopération 2020-2025 pour un montant de 598 millions de dollars US, soit environ 326 milliards de francs Cfa sous forme de don. Cette importante subvention, selon la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, constitue la contribution de l’USAID à la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et du Plan d’Action Prioritaire (PAP), notamment dans les réformes clés entreprises par le gouvernement du Sénégal, à travers une démarche inclusive et en partenariat avec le secteur privé et la société civile.





« Ce don constitue la contribution de l’USAID à la mise en œuvre du Plan d’Action Prioritaire (PAP 2A) qui est la déclinaison quinquennale du PSE. Vous le savez, nous sommes en pleine phase d’élaboration du PAP3 à travers une démarche inclusive et en partenariat avec le secteur privé et la société civile », a noté Mme Oulimata Sarr.





Une nouvelle approche appelée « Le parcours vers l’émergence »





La stratégie de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l’USAID a été élaborée suivant une nouvelle approche appelée « Le parcours vers l’émergence » qui s’articule autour des trois piliers. Il s’agit d’une croissance économique inclusive et durable ; un capital humain amélioré et une efficacité et redevabilité accrues du gouvernement. En effet, dans le programme « Croissance économique inclusive et durable » qui concerne les secteurs de l’agriculture et de la pêche, l’autorité étatique renseigne que les interventions prévues dans le cadre de coopération devraient permettre d’«accroitre les revenus des bénéficiaires, d’améliorer de la gestion des ressources naturelles et de participer au renforcement de la résilience, la nutrition, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau ».





Concernant le pilier « Capital humain amélioré », elle indique que l’accompagnement de l’USAID participe à la production de résultats significatifs et durables dans les domaines de l’éducation et de la santé et permet ainsi de former une population en bonne santé et instruite, prête à intégrer le marché du travail. Il s’agit notamment, d’achever la réforme du Modèle Harmonisée de l’Enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS) ; de formuler des politiques et d’appuyer les pratiques visant à améliorer la rétention des enfants vulnérables et à réduire les violences basées sur le genre à l’école ; de mettre en œuvre les réformes du district sanitaire, de la chaîne d’approvisionnement en médicaments, du cadre réglementaire du secteur privé de la santé et du plan de développement stratégique des ressources humaines dans le domaine de la santé.





Ce pilier, selon Mme Oulimata Sarr, bénéficiera des résultats du recensement général de la population et de l’habitat en cours. Le recensement nous donnera les informations nécessaires à l’élaboration des politiques publiques.





Enfin, ajoute-t-elle, le programme « Efficacité et redevabilité du gouvernement » a pour vision de procéder à des investissements stratégiques en vue de renforcer les capacités du pays en matière de gouvernance. Les activités menées dans le cadre de ce programme se focalisent sur les efforts visant à renforcer la gestion et la transparence des finances publiques et sociales.