Roaming à Touba: Le Dg de l’ARTP Abdou Karim Sall tire un bilan plus que satisfaisant

Le Directeur Général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal, a effectué une visite de terrain à Touba dans le cadre de la mise en œuvre de l’effectivité du roaming national. A la tête d'une délégation composée essentiellement des experts dans le domaine des télécommunications dont des représentants des opérateurs téléphoniques (Orange, Free et Expresso), Abdou Karim Sall a tiré un bilan plus que satisfaisant.





Mis en œuvre sur instruction du président Macky Sall, le Roaming national est une réalité au Sénégal selon le Directeur général de l’ARTP.





Cette initiative vise à apporter une connectivité améliorée et des services de communications électroniques de qualité aux zones mal desservies de notre pays. Le projet Roaming National au Sénégal va permettre aux utilisateurs de services de téléphonie mobile, de bénéficier d'une couverture étendue et fiable, même dans des localités éloignées.





Abdou Karim Sall a effectué les tests de cette nouvelle opportunité visant à permettre aux utilisateurs de services de téléphonie mobile, de bénéficier d'une couverture étendue et fiable, même dans des localités éloignées. Pour lui, tous les opérateurs ont réussi les tests du roaming national.





Pour le patron de l'Artp , il n'est pas acceptable qu'un sénégalais se trouve dans une zone et qu'il ait des difficultés à communiquer. Abdou Karim Sall a magnifié la mutualisation des trois opérateurs téléphoniques pour réussir ce pari.





Toutefois, le Directeur de l'Artp a précisé que des corrections seront apportées pour mettre aux utilisateurs des réseaux mobiles de communiquer partout dans le pays.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous :