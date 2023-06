Roger Boissy : Une fierté Africaine d'origine Sénégalaise

"On n'est jamais prophète chez soi" ,dit l'adage. Sans nul doute la raison pour laquelle Roger Boissy, Entrepreneur Sénégalais résident aux Etats Unis est encore méconnu du Grand Public Sénégalais. Et pourtant ils sont des milliers de Sénégalais à avoir vu son magnifique et excellentissime court métrage sur la Françafrique sans savoir que ce fut le produit d'un Sénégalais qui émerveille de milliers d'Africains par cette œuvre partagée à travers le monde.





Un leader né, entrepreneur à succès, Roger Boissy s'est donné comme objectif d'impacter le continent Africain positivement. Presque absent des médias dont il ne serait point un adepte, le succès et le renom ne semblent pas être son focus.





Président Fondateur de l'ONG Stand for Africa, une ONG par des Africains pour les Africains et financées par des Africains(Jeunes Cadres, Banquiers et chefs d'Entreprises) présente dans 18 Pays au monde, il compte réunir les Afro-descendants autour d'un idéal: la revalorisation du continent Africain à travers la coopération et la solidarité, d'où son concept la "Solidarité Afro-Lucrative".









Il a passé la moitié de sa vie à l'étranger, mais reste enraciné dans sa culture Africaine, un continent pour lequel il voue un amour inconditionnel, où il déploie tous les moyens à sa disposition.





Il est aujourd’hui une référence, un mentor pour beaucoup de jeunes Africains qui voient en lui un modèle et une inspiration.





Avec un parcours extraordinaire sur lequel Seneweb reviendra bientôt, le monde est sur le point de découvrir un jeune prodige Sénégalais.