Rwanda - L’incroyable histoire de Bara Guèye : ‘’J’ai reçu deux balles ; comment j’ai connu Bob Marley’’

Bara Guèye, 75 ans, est considéré comme l’ADN de la diaspora sénégalaise au Rwanda. Originaire de Saint-Louis, Baye Bara, comme l’appellent ses compatriotes résidant en majorité dans le quartier de Nyamirambo, vit depuis plus de 40 ans dans le pays aux mille collines, après un long périple qui l'a mené dans plusieurs pays. Seneweb est allé à sa rencontre, en marge de l’Afrobasket féminin 2023 qui s’est tenu à Kigali. Il est revenu sur son parcours, sa rencontre avec Bob Marley dans sa demeure en Jamaïque et les événements qu’il a vécus dans certains pays africains qui étaient en conflit et qui ont failli lui coûter la vie.