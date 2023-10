Saint-Louis : Alioune Badara Diop remet 2000 kits scolaires aux élèves

"Étudier, toujours étudier pour servir sa communauté et son pays", tel est le message du directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'eau du Sénégal, Alioune Badara Diop, par ailleurs responsable politique de l'APR de la zone Nord de Saint-Louis, à l'endroit des élèves dudit département. Il remettait ainsi 2000 kits de fournitures scolaires aux élèves du quartier de Balacoss et d'autres zones.









Venus massivement avec leurs parents, ces élèves ont été exhortés par le DG à redoubler d'efforts en classe avant de rassurer l'assistance que le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, est plus que jamais engagé pour le rayonnement de l'enseignement élémentaire. "C'est pourquoi, avec le PACASEN, la municipalité de Saint-Louis a réhabilité trois écoles, principalement celle de Justin Ndiaye à Leona et deux autres en cours dans le quartier de Pikine", a-t-il informé.





Selon Alioune Badara Diop, cela témoigne de la détermination du maire Mansour Faye, avant de révéler que dans le même programme, les écoles Soukeyna Konaré de Balacoss et Fandiery Diop de Khor vont être rénovées incessamment.





Pour lui, l'activité de la remise des kits de fournitures scolaires s'inscrit dans les instructions du chef de l'État, Macky Sall.





Arborant sa tunique d'homme politique, Alioune Badara Diop a fait l'éloge du Président de la République pour son bilan. "À Saint-Louis, Macky Sall a un bilan qui dépasse nos attentes", s'est-il réjoui.





"À Saint-Louis, nous avons une ville très moderne avec des avenues et rues pavées, des quartiers propres et éclairés", a-t-il martelé.





Alioune Badara Diop, porté par la foule, estime que la commune de Saint-Louis a bien fait de donner le nom de Macky Sall à la principale avenue de la ville. Pour lui, l'autoroute Ila Touba, les infrastructures sportives, les programmes sociaux, la promotion de l'équité sociale témoignent suffisamment du travail accompli par Macky Sall pour le Sénégal.