Saint-Louis : La DER/FJ balise la voie de l’odyssée entrepreneuriale et de l’employabilité

La Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Jeunes et des Femmes reste dans la dynamique de création des conditions d’insertion des jeunes. C’est tout le sens de la redynamisation et l’impulsion de l’interconnexion des acteurs du secteur tertiaire. L’activité entre dans le cadre de la célébration de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat.









L'objectif principal de ce forum transcende la simple tenue d'événements. Il vise à créer des opportunités tangibles pour les entrepreneurs et les acteurs du secteur tertiaire.







Au cours de cette rencontre, le coordonnateur de la Délégation, Séga Sy a relevé l'importance de réunir les entrepreneurs, les bénéficiaires et non-bénéficiaires, afin d’échanger sur les avantages, les inconvénients et les opportunités spécifiques à la région de Saint-Louis.





L'accent a été mis sur la création d'une communauté dynamique capable de partager des informations cruciales et de favoriser une collaboration fructueuse.







"Nous avons choisi Saint-Louis comme point de départ de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat. Cette ville a offert un accueil chaleureux, permettant le lancement réussi de cet événement. Pendant 48 heures, nous avons eu l'opportunité de participer à des échanges et des panels qui ont permis aux participants de discuter des avantages et des opportunités de la région. L'objectif ultime est de créer une communauté solide où les acteurs de l'écosystème entrepreneurial peuvent interagir, certains en tant que fournisseurs, d'autres en tant que bénéficiaires, et d'autres encore en tant que clients," a expliqué Séga Sy, coordonnateur de la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide des Jeunes et des Femmes(DER/FJ).





Ce forum offre un espace unique pour que les entrepreneurs explorent des idées novatrices, partagent leurs expériences et identifient des opportunités de collaboration. La diversité des participants, tant en termes de secteurs d'activité que d'expériences, crée un terreau fertile pour l'émergence de synergies fructueuses.