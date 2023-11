Saint-Louis : Lancement des travaux dans la commune de Gandon, FERA sort les gros moyens

Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, Macky Sall, visant à désenclaver les zones rurales à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE), le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), dirigé par le directeur général Papa Ibrahima Faye, a entrepris vendredi 10 novembre 2023 le lancement des travaux dans la commune de Gandon à Saint-Louis. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de Gandon, Mamadou Alpha Diop.









Une convention de partenariat d'un montant de 51 880 000 F CFA a été signée entre le FERA et la commune, mobilisant plus de 60 agents pour la construction de la route nationale RN2 menant à Leybar.





"Je viens aujourd’hui de lancer, avec le Maire de la commune de Gandon, les travaux concernant la route R2 Leybar, d'une longueur de 2,3 km. Il s'agit d'une vieille doléance du village, qui existe depuis plus de 300 ans de plus que la commune de Saint-Louis, mais qui demeurait jusqu'à présent enclavée. Aujourd'hui, cette ancienne préoccupation a été résolue grâce à l'outil de financement du gouvernement du Sénégal pour l'entretien des routes, tant classées que non classées, à travers le Fonds d'Entretien Routier Autonome. C'est l'occasion pour nous de marquer le lancement de ces travaux", a expliqué Pape Ibrahima Faye, directeur général du FERA.