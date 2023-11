Saint-Louis : Modou Diagne Fada magnifie le projet SERP

Le ministre des Collectivités Territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Modou Diagne Fada, s'est rendu ce mardi à Saint-Louis pour visiter les travaux de l'Agence de Développement Municipal (ADM) sur la digue de protection de la Langue de Barbarie, ainsi que le projet SERP visant à reloger les habitants de la Langue de Barbarie, victimes de l'avancée de la mer.









Pour sa première sortie en tant que ministre des Collectivités Territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, Modou Diagne Fada a débuté sa visite par la digue de protection de la Langue de Barbarie, une infrastructure cruciale dans la lutte contre l'avancée de la mer, qui a causé d'importants dégâts ces dernières années à Saint-Louis.





Après la Langue de Barbarie, Modou Diagne, accompagné des agents de l'ADM et des autorités administratives, s'est rendu à Djougob, le site où les personnes impactées par l'avancée de la mer ont été relogées.







"Nous sommes ici à Djougob. Comme vous le savez, suite aux problèmes rencontrés par les populations en raison de l'avancée de la mer, de nombreuses maisons avaient été endommagées à l'époque. Le maire de Saint-Louis, en collaboration avec le gouvernement, avait alors entrepris de déplacer temporairement les populations touchées vers un site provisoire qui fonctionne toujours avec toutes les commodités nécessaires. Cependant, ce site était temporaire, et il était également nécessaire de construire des logements permanents. À ce jour, le projet est en cours, et nous avons près de 92 logements prêts, habitables et pouvant être occupés par leurs propriétaires", a constaté le ministre.





Il a assuré que l'État du Sénégal continuera à accompagner les sinistrés en fournissant d'autres infrastructures de base. "Nous allons continuer à mobiliser des ressources pour installer des infrastructures de base. Les deux sites ne sont pas éloignés l'un de l'autre, ce qui permettra aux habitants de continuer à utiliser les infrastructures déjà présentes là où ils sont actuellement logés. En fin de compte, les populations sont très satisfaites et ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État pour ce projet évolutif. D'ici quelques mois, nous aurons une centaine de logements supplémentaires disponibles. Ces populations vivront dans de meilleures conditions. Nous sommes clairement en train de créer une véritable cité, comme vous avez pu le constater par la qualité des logements", s'est réjoui Modou Diagne Fada.