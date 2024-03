Saint-Louis : Promovilles offre du matériel d'une valeur de 50 millions FCFA aux femmes transformatrices des produits halieutiques

Dans le cadre d'un programme visant à soutenir les femmes dans leurs travaux ménagers, Promovilles a fait don d'un important lot de matériel d'une valeur de 50 millions de francs à quatre groupements de femmes transformatrices de produits halieutiques. La cérémonie de remise du matériel s'est tenue à la plage Baya de Saint-Louis (ex Faidherbe).









Quatre groupements de femmes, regroupant plus de 500 membres, ont bénéficié d'un soutien important de la part de Promovilles. En plus de ses réalisations dans le domaine d'infrastructures routières à Saint-Louis, où il a construit plus de 15 kilomètres de routes, Promovilles a décidé d'accompagner les femmes transformatrices de produits halieutiques en leur fournissant un important matériel qui leur permettra d'améliorer significativement leur production.





Aïssatou Ndoye Ndiaye, représentante de la coordinatrice Nationale de Promovilles, Astou Diokhané Sow, a souligné que cet accompagnement s'inscrit dans le cadre des actions visant à alléger la charge de travail des femmes transformatrices, à améliorer leur productivité et à leur permettre de garantir la qualité de leurs produits.





Elle a également exprimé ses salutations à la population de Saint-Louis, en particulier aux femmes, au nom de la coordinatrice nationale de Promovilles, de toute l'équipe de Promovillez et en son nom propre.





Elle a rappelé les différentes réalisations de Promovilles dans la commune de Saint-Louis, notamment la construction de 15,7 kilomètres de voirie, ainsi que la mise en place de gares pour les camions frigorifiques et de 10 arrêts de bus. Elle a également mentionné les aménagements connexes tels que la réhabilitation de la maison de la femme et l'aménagement paysager des berges sud et nord au niveau du monument aux morts.





"Le but de notre visite aujourd'hui est de remettre à ces quatre groupements de femmes des unités de transformation de produits halieutiques. Ces groupements comptent 500 femmes au total, et cette initiative vise à faciliter leur travail et à accroître leur rendement. Nous sommes convaincus que ces équipements seront utilisés de manière optimale pour le bénéfice de toutes", a déclaré Mme Ndiaye Aïssatou Ndoye.