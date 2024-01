Saint-Louis : un incendie dévastateur ravage une partie du village de Gaya Diama

Les habitants du village de Gaya Diama, situé dans la commune de Diama, département de Dagana, se sont réveillés dans la douleur et la consternation suite à un incendie qui a dévasté une partie de leur communauté. En effet, l'origine de l'incendie demeure inconnue et ses conséquences sont dévastatrices pour ce village situé à l'entrée de Diama. Les réserves de nourriture, les ustensiles de cuisine et les animaux n'ont pas été épargnés par les flammes, tout a été réduit en cendres. Les habitants de Gaya Diama ne peuvent que constater le désastre.





Face à cette situation tragique, les habitants du village, ayant tout perdu, lancent un appel à l'aide de l'État afin de pouvoir reconstruire leurs vies et reprendre leurs activités. Ils espèrent bénéficier d'un soutien pour surmonter cette épreuve difficile.