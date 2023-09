Salémata : des pythons hantent le sommeil des populations de Dakately

L'arrondissement de Dakately est-il devenu le terreau des pythons ? On pourrait répondre par l'affirmative au regard de la présence massive de ces reptiles. Ces animaux à sang chaud rodent aux alentours des concessions et dans zones de pâturages. Ces reptiles s’attaquent particulièrement aux veaux. La semaine dernière, les populations de Dakately ont tué un python qui avait avalé un veau.





Des témoignages recueillis par Seneweb auprès des populations de cet arrondissement font état de la disparition régulière de veaux et de moutons dans ces villages frontaliers de la Guinée du fait des pythons. En cette période de l'hivernage, l'inquiétude devient de plus en plus grandissante au sein de ces populations qui ne savent plus à quel saint se vouer.