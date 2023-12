Salon national du livre : Les enjeux d’un événement

Le monde de la culture s'apprête à vivre du 9 au 12 janvier 2024 la troisième édition du salon national du livre. Celle-ci est placée sous le thème "la culture sous le magistère du Président Macky Sall". C’est un événement inédit qui rassemblera tous les professionnels du livre, d'ici et d'ailleurs, en marge du Festival des Arts et de la Culture (FESNAC).





Plusieurs personnalités sont attendues à ce grand rendez-vous culturel. Parmi ces dernières figurent le Président de la République et des acteurs du monde des arts et de la culture. D'éminents professeurs et hommes de lettres participeront aux conférences et panels à Foundiougne. La leçon inaugurale porte sur le thème : ‘’ Regards croisés sur la littérature et construction citoyenne’’.