Satou Niang : « Je promets le Disque d’or à mes fans »

Jeune fille ambitieuse, talentueuse et passionnée de musique, dotée d'une voix irrésistible, Satou Niang, la nouvelle perle de la musique sénégalaise a fait son entrée dans le milieu musical en 2020.







Mais depuis, elle ne cesse de surprendre avec des chansons d'amour, y compris des titres qui parlent de la vie sociale et qui font craquer les mélomanes.





En effet, son premier single, Bismillah", lui a permis d'être adoubée par les animateurs. Avec son deuxième single, qui est une reprise de "Mame Boye", une chanson de Ma Sané du groupe Waflash de Thiès, Satou Niang finit par dévoiler son savoir-faire sur la scène musicale sénégalaise. Sa participation dans les concours de musique, ses belles prestations sur scène et ses nouvelles œuvres musicales ont fait d'elle l'une des jeunes chanteuses les plus vues et écoutées sur les plateformes de streaming et lui ont permis d'être courtisée par les maisons de production.





Ainsi, elle décroche un featuring dans "Moulaye Thieuguine Love" avec El Maestro. Après ce featuring qui a connu un franc succès auprès du grand public sénégalais, Satou Niang revient en force pour donner une cure de jouvence à la musique sénégalaise.





Connue pour ses beaux textes romantiques, la chanteuse casse la baraque avec une voix à couper le souffle et un décor magnifique à travers le titre "Focus". Une chanson dans laquelle elle conseille de ne pas se focaliser sur des futilités et de se concentrer sur l'essentiel, pour accomplir un objectif. La chanson a été largement appréciée et dégustée sans modération.





Aujourd'hui encore, la jeune chanteuse est loin de s'éloigner de sa passion musicale, puisque Satou Niang vient de mettre sur la toile une nouvelle chanson d'amour intitulée "Diokhor Madior", disponible depuis le mois de décembre, en guise de cadeau de Noël, pour faire plaisir à ses fans.





Ce n'est pas tout. Du lourd se prépare, car Satou dit réserver de très belles surprises en cette nouvelle année et promet de ramener le Disque d'or pour honorer ses fans.





Dans cette interview accordée à Seneweb, elle revient sur sa carrière musicale, ses ambitions et ses projets.