Secteur de l’énergie : Le Ministère du Pétrole affine la politique 2024-2028 pour rester sur les rails de la performance

Le Ministère du Pétrole et des Énergies a lancé le processus d’élaboration de la lettre de politique de développement du secteur de l’énergie (LPDSE) 2024-2028. Il s’agit de prendre en charge de la manière la plus précise les défis majeurs, décliner les orientations stratégiques pour les prendre en charge et identifier les actions concrètes. Cela va concourir à l’atteinte des objectifs en estimant le montant des financements nécessaires sur la période.









Ce processus note Issa Dione, directeur de cabinet dudit ministère, se tient dans un contexte de défis importants pour le Sénégal. Il souligne d’ailleurs la nécessité de la consolidation des acquis pour accroître l’accès à l’électricité partout au Sénégal avant l’échéance des Nations Unies de 2030. A cela s’ajoute, l’urgence de baisser les coûts de production de l’électricité tenant compte des engagements du pays à prendre part à côté de la communauté internationale à la lutte contre les effets du changement climatique.







Il a cité dans la même dynamique « la déclaration de partenariat du Sénégal avec les pays du G7 sur la transition énergétique juste avec l’engagement d’atteindre une intégration de 40% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 avec un appui financier à hauteur de 2,5 milliards d’euros ». L’élaboration de la prochaine LPDSE que nous entamons aujourd’hui, est un exercice d’une haute importance de dialogue avec les acteurs stratégiques. A noter que d’abord l’évaluation de la mise en œuvre sur la période 2019-2023 avec l’appui d’une expertise indépendante va se faire et sera suivi de l’élaboration des nouvelles orientations à l’horizon 2028.