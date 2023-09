Sécurité et Magal : Le DG adjoint de la police rassure Serigne Mountakha

Comme à chaque Magal, la police nationale a sorti la grosse artillerie pour la sécurité des pèlerins à Mbacké et à Touba. C'est dans ce sens que le directeur général adjoint de la police a été reçu hier par le khalife général des mourides. Il était accompagné du commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la Sécurité publique, le commissaire Mohamed Guèye, chef du Bureau des relations publiques et les commissaires de Touba et de Mbacké, entre autres gradés.





Le contrôleur général Modou Mbacké Diagne a déclaré devant Serigne Mountakha que le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la cité religieuse. Le DGA a assuré que les limiers vont garantir la sécurité des personnes et de leurs biens au niveau de leur secteur.