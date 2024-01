Sécurité routière : TotalEnergies offre 2500 casques aux conducteurs de deux roues sénégalais

La prolifération des véhicules à deux roues au Sénégal n’est pas qu’une aubaine pour la mobilité et la livraison express. Selon les dernières statistiques de la NPRS (Nouvelle Prévention routière de Sénégal) et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, plus de cent personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la circulation avec cyclomoteur.





Afin de participer à la réduction de ce taux de mortalité, la compagnie TotalEnergies a inauguré son initiative “1Casque, 1Vie” au Sénégal ce vendredi 29 décembre. Ce projet initié en mai dernier au Togo dans le cadre de la semaine internationale de la Sécurité Routière des Nations Unies vise à distribuer 100 000 casques de moto conformes aux normes de sécurité les plus rigoureuses dans 40 pays, répartis sur trois continents : Afrique, Asie et Amériques.



Portée par ses filiales locales et sa fondation, TotalEnergies Sénégal a pris l'initiative de lancer cette opération dans le pays au sein de sa station de liberté 6. “A l'initiative de la compagnie TotalEnergies Marketing Sénégal, qui a lancé cette initiative depuis le mois de mai 2023, nous souhaitons accompagner les utilisateurs de motos en Afrique, notamment au Sénégal où l'usage de la moto est significatif”, déclare Moussa Thiandoum, directeur clientèle professionnelle à TotalEnergies Marketing Sénégal.



Il est prévu la distribution de 2500 casques sur toute l’étendue du territoire sénégalais. Ces dons s'accompagnent d'une campagne de sensibilisation ciblant les conducteurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Cette action sera organisée en collaboration avec la Nouvelle prévention routière du Sénégal (NPRS) qui aura la tâche avec d'autres acteurs du secteur de sensibiliser les usagers des deux roues durant tout le long de la campagne. “Ces distributions passeront par des séances de sensibilisation à travers les grandes villes du Sénégal, où l'utilisation de motos est élevée”, précise le représentant du directeur général. Pour bénéficier de cet outil, il faut posséder un 2 roues, avoir un permis de conduire.



Les acteurs des deux roues étaient présents en nombre lors de ce lancement. Le Dr Mactar Faye, directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière, salue cette initiative. Il insiste sur l'importance d'une sensibilisation complète : “Nous voulons les inviter à plus de prudence et de respect vis-à-vis des autres usagers de la route. Ils doivent avoir le permis A1 ou A2 pour s'insérer dans le trafic routier et développer des réflexes de courtoisie”







Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), porter un casque peut réduire la mortalité de 70% et les risques de traumatisme crânien de 90%. Le Dr Faye met en garde contre les casques non homologués : “Le casque est votre seule carrosserie. Un traumatisme crânien peut avoir des conséquences graves, voire fatales”.





En effet, les statistiques actuelles montrent que 28% des décès sur la route impliquent des deux-roues motorisés. Dans certains pays, ce pourcentage monte même à plus de 75%. L'initiative "1Casque, 1Vie" cible en priorité ces régions où l'accès à des casques de qualité et à des prix abordables est limité.





Dans l’après-midi, une autre cérémonie de distribution s’est déroulée à la station TotalEnergies de Dalifort. Les conducteurs des deux roues ont répondu massivement à cet appel aux côtés du directeur général, Badara Mbacké. “J’aurais dit ‘1casque, des vies’. Parce que, au-delà de la vie de l’individu, il peut y avoir des conséquences non seulement sur eux mais aussi sur leurs familles”, a-t-il ajouté.





La série de distribution va se poursuivre à l’intérieur du pays dans un quinzaine de sites pendant un mois. Une étape aura lieu à Ourossogui, ville natale de l’ambassadeur de TotalEnergies, Kalidou Koulibaly.