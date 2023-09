Sénégal-Algérie (0-1) : Sadio Mané pointe l’inefficacité des Lions

Après la défaite du Sénégal, mardi, contre l’Algérie (0-1) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Sadio Mané a incriminé le manque d'efficacité des Lions.



“C’est un match qu’on devait gagner, mais on n’a pas été efficace. Dommage pour nous. Ils ont mérité la victoire. Il n’y a pas grand chose à changer, il faut juste marquer, si on n’arrive pas à marquer, c’est un peu délicat”.



Le joueur d’Al Nasr juge, néanmoins, que la prestation de l’équipe “était belle”, même s’il décèle des axes de progression : “On peut toujours mieux faire, on peut toujours améliorer les choses. On va essayer de trouver la solution d’ici la CAN pour conserver le titre, mais cela ne vas pas être facile”.