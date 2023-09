Sénégal-Cameroun du 17 octobre, El Hadj Ousseynou Diouf lance déjà le match : « Le Sénégal est meilleur que le Cameroun »

Depuis plus de 30 ans, les confrontations entre le Sénégal et le Cameroun ont toujours suscité de vives réactions. La rencontre prévue le 17 octobre prochain entre ces deux nations ne fera certainement pas exception à cette règle. La victoire des hommes d'Aliou Cissé en terre camerounaise, lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can) a ajouté du piment à cette rivalité entre deux géants du football africain.





Après leur défaite contre l'Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l'équipe sénégalaise, qui affrontera le Cameroun le 17 octobre, ne pourra se permettre aucune erreur, si elle souhaite éviter de semer le doute dans l'esprit de ses supporters, à quelques mois de la Can où elle sera très attendue.





Cependant, pour El Hadj Ousseynou Diouf, ancien buteur de la sélection sénégalaise, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Selon lui, le Sénégal possède la meilleure équipe d'Afrique, bien loin devant le Cameroun. Lors de sa visite à Saint-Louis pour assister à la finale de Presse foot, le "Bad Boy" du football sénégalais a lancé les hostilités en vue de ce match amical de prestige qui s'annonce explosif.





« Aujourd'hui, disons-nous la vérité. Le Sénégal est loin devant le Cameroun. Avec tout le respect que je dois à mon ami Rigobert Song, le Sénégal est meilleur que le Cameroun », a-t-il déclaré.