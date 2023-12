Sénégal : Free décroche, à son tour, la licence 5G pour 13,5 milliards, après la Sonatel

Après Sonatel, l’opérateur Free décroche la 5G. L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) lui a attribué la licence. Le Directeur général de l’ARTP, qui annonce l’information en marge d’une conférence de presse tenue ce lundi 18 décembre 2023, renseigne qu’à la suite du processus de lancement de la 5G, Saga Africa holdings limited a également obtenu sa licence, à la suite de la Sonatel. Et l’extension de cette licence a coûté à l’opérateur 13 milliards 500 millions de francs Cfa.









Une différence de 21 milliards par rapport à la Sonatel





Abdou Karim Sall signale que la différence avec Sonatel, c’est que l’opérateur Free a pris 90 MHz dans la bande des 3500 MHz et non point la bande des 700 Mhz qui coûte plus chère où Sonatel avait pris 10 MHz. De même, Sonatel avait pris cinq (5) blocs supplémentaires pour un montant total de 15 milliards complémentaires.





C’est la raison pour laquelle, Sonatel avait payé le bloc de base pour 19,5 milliards en associant les 10 MHz de la bande 700MHz et 15 milliards pour les blocs supplémentaires. Ce qui avait donné les 34,5 milliards FCFA.





Pour rappel, l’ARTP avait lancé un appel à concurrence le 31 mai 2023 initié pour l’extension des licences des opérateurs de communications électroniques à la technologie 5G. Ladite procédure a été menée sur le fondement des dispositions de la loi portant code des communications électroniques. Et Saga Africa holdings limited, commercialisant sous la marque « Free », avait soumissionné à l’appel à candidatures mais son offre avait été déclarée irrecevable par la commission de sélection présidée par l’ARTP et qui comprend un représentant de la présidence de la République, un représentant de la Primature, un représentant du Ministère des Finances et du Budget et un représentant du Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique.





Toutefois, compte tenu de l’importance de cette technologie pour les opérateurs, Saga Africa holdings limited a manifesté ultérieurement sa volonté de prendre la 5G. C’est ainsi que l’opérateur privé de téléphonie mobile a conclu avec l’Etat du Sénégal un avenant à la convention de concession.





Sonatel va lancer la phase pilote commerciale de la 5G en février 2024