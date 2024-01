Sénégal - Gambie : Lamine Camara corse l'addition sur une frappe exceptionnelle en pleine lucarne (vidéo)

C'est un but venu d'ailleurs. A 19 ans, Lamine Camara s'offre le doublé et de quelle manière. Après un numéro de Iliman Ndiaye sur le couloir droit, Lamine Camara a mis une mine en pleine lucarne pour offrir le 3e but au Sénégal.