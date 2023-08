Sénégal-Japon : Don d'Équipements et Clôture de Session de Formation pour les Formateurs Africains

Une journée riche en renforcement de coopération entre le pays de la Teranga et le pays du soleil levant. Le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) Sénégal-Japon, a tenu une cérémonie marquante le 18 août 2023 à 10 heures, lors de laquelle il a reçu un don d'équipements offerts par le Gouvernement du Japon.









Ces équipements, d'une valeur de 495.000.000 Yens, soit environ 2.475.000.000 Francs CFA, sont destinés à renforcer les filières de climatisation industrielle, transformation des métaux et mécanique. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Mariama Sarr, Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, ainsi que de Monsieur Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal.







Le CFPT Sénégal-Japon, un joyau de la Coopération Japonaise dans le pays, a été choisi pour recevoir ce don en raison de l'expérience acquise depuis sa création et de la qualité des formations dispensées. Il a été désigné comme l'un des Centres de référence TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) pour le développement des ressources humaines orientées vers l'industrie, jouant ainsi un rôle crucial dans la formation professionnelle.





L'ambassadeur Izawa Osamu a souligné dans son discours l'importance que le Japon accorde au développement des ressources humaines dans les pays en développement. Le CFPT incarne cet objectif en fournissant une formation professionnelle et technique de qualité pour répondre aux besoins du marché du travail et de l'industrie locale et sous-régionale. Il a également noté que le CFPT contribue au transfert de technologies et de méthodes de travail à l'industrie sénégalaise, renforçant ainsi les relations économiques entre le Japon et le Sénégal.





La cérémonie a coïncidé avec la clôture d'une session de formation au profit de 96 formateurs provenant de 18 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de Madagascar. L'ambassadeur Osamu Izawa a félicité chaleureusement les participants et les a encouragés à partager les connaissances et l'expérience acquises au Sénégal avec leurs compatriotes de retour dans leurs pays respectifs. Il a souligné l'importance de consolider les liens tissés à Dakar pour contribuer au renforcement du Capital humain en Afrique et aux liens d'amitié entre le Japon et l'Afrique.





Babacar Seck, Directeur du CFPT, a reçu le « Certificat de Mérite de l'Ambassadeur du Japon » en reconnaissance de ses contributions au renforcement des relations bilatérales entre le Japon et le Sénégal. Cette distinction célèbre son engagement constant pour développer les ressources humaines industrielles au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique.





Dans son discours, Mariama Sarr, Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, a salué le geste du Japon envers le CFPT. Elle a également félicité le centre pour la 23e édition de la formation, soulignant l'importance de tels programmes pour renforcer les capacités des formateurs et améliorer la qualité de la formation professionnelle.