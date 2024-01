Sénégal : la diaspora se mobilise pour l’élection présidentielle

Les Sénégalais de l’extérieur veulent contribuer aux programmes des différents candidats à l’élection présidentielle au Sénégal, prévue le 25 février 2024. C’est dans ce cadre que le Conseil consultatif des cadres de la diaspora (C3D) organise, le 27 janvier, le Forum diaspora, à Trappes en banlieue parisienne, en vue de rassembler et de vulgariser les idées des Sénégalais de l’extérieur pour le développement économique du Sénégal.

Les migrants sénégalais représentent d’importants contributeurs à l’économie, avec des envois de fonds estimés par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest à 1421 milliards de dollars sur l’exercice 2020-2021, soit près de 10% du PIB sur la période considérée. Conscients de cette représentation, le Conseil consultatif des cadres de la diaspora (C3D), qui regroupe officiellement de hauts cadres sénégalais établis en France et dans d’autres parties du monde, organise à Trappes, en banlieue parisienne le 27 janvier, un Forum de la diaspora, en vue de peser avec des idées dans les enjeux de l’élection présidentielle du 25 février 2024.





L’objectif est de faire entendre la voix des Sénégalais de l’extérieur dans la campagne et surtout de servir de plateforme stratégique en contribution aux programmes des différents candidats à l’élection présidentielle.” Les cadres sénégalais de la diaspora, réunis au sein de ce Conseil Consultatif (C3D), se veulent un réservoir d’idées innovantes pour le Sénégal émergent rêvé de tous.





Communiqué, Conseil consultatif des cadres de la diaspora (C3D)

Selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, plus de trois millions de Sénégalais résident à l’étranger. Conscient du poids de ces acteurs, le gouvernement, dans le PSE qui ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035, a entrepris de susciter une “plus forte implication des Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national”. Dans ce sillage, le Forum de la diaspora compte fournir des contributions aux programmes des différents candidats sur l’emploi des jeunes (plus de 75% de la population sénégalaise étant âgée de moins de 35 ans); mais aussi sur la sécurité, la coopération internationale, le numérique, l’économie. D’après les perspectives du Fonds monétaire international, avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, la croissance du produit intérieur brut du Sénégal devrait passer de 5,3% en 2023 à 10,6 % en 2024 et 7,4 % en 2025.





Je sais que les Sénégalais souhaitent avoir comme successeur du président de la République Macky Sall quelqu’un qui saura consolider ce qu’il a fait, quelqu’un qui saura puiser dans son héritage pour aller encore plus loin, faire encore plus, faire encore mieux et plus vite.





Amadou Ba, Premier ministre, candidat à l’élection présidentielleLa diaspora se mobilise pour la présidentielle