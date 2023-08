[Spécial Magal] Serigne Dame Soda, porte-parole des Baye Fall : ‘’Il y a des problèmes et des incompréhensions pour faire appliquer le Ndiguël du khalife, mais…’’

Par tous les moyens, les Baye Fall sont prêts à faire respecter les consignes et interdictions du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans la cité religieuse de Touba. Depuis l’annonce du Ndiguël, la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall et ses disciples s’efforcent dans ce sens et ne sont pas prêts à lâcher du lest.





Cette situation est parfois à l’origine de tensions entre les ‘’soldats de Bamba’’ et certaines récalcitrantes. Actuellement, ces derniers se regardent en chiens de faïence à Touba.