[Portrait] Serigne Mansour Sy Borom Daradji : L’élégant savant !

Petit-fils d'El Hadj Malick Sy, Serigne Mansour Sy (né en août 1925) est le fils de Seydi Ababacar Sy et de Sokhna Aïssatou Seck, issue des grandes familles léboues de la presqu’île du Cap-Vert (actuelle région de Dakar). "Borom Daradji", comme on le surnommait affectueusement pour sa connaissance profonde des textes islamiques ainsi que des écrits des érudits de Tivaouane et pour la rigueur avec laquelle il a tenu le daara de son illustre grand-père, était un savant hors pair.











« Si le feu consumait tous nos écrits à Tivaouane, Serigne Mansour pourrait les réécrire de mémoire », témoignait Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh qui louait ainsi la compétence de son neveu. Le surnom « Borom Daaradji » ne lui a donc pas été donné ex nihilo.





Intronisé khalife le 14 septembre 1997, suite au décès de son oncle Dabakh, Serigne Mansour dirigeait la nuit du Gamou avec une éloquence et une maitrise impressionnante de la vie du Sceau des Prophètes Mohammed (PSL).





Au-delà de la tarikha, Serigne Mansour défendait bec et ongle l’islam et la Ummah en prenant des positions courageuses. On se rappelle d’ailleurs ses sévères réquisitoires contre les caricatures du Prophète et les lobbies homosexuels. Rappelé à Dieu le 8 décembre 2012 en France, des suites d’une maladie, le saint homme a consacré toute sa vie à l’islam et à la tidjaniya.