Serigne Mboup expose son programme réservé aux "Daaras"

Le leader du mouvement And Nawle était aujourd’hui à l’Institut islamique, lors de la cérémonie de récital du Coran organisée par Senico. Une occasion pour Serigne Mboup d’exposer son programme consacré à l’école coranique.



Dans son programme «Yokk ba yek ko», Serigne Mboup propose un lieu d'apprentissage du Coran, des sciences islamiques, des langues arabe et française. Et le Daara a toujours été considéré comme un passage obligatoire dans l'éducation du jeune musulman.



Cependant, beaucoup des maîtres coraniques exercent par passion et conviction sociale. Ils sont très souvent confrontés à un manque de moyens et d’accompagnement.



Face à cela « une demande sociale grandissante en faveur de ce type d'enseignement, l'intégration de l'aspect religieux dans le système éducatif sénégalais est devenue une priorité politique », selon le candidat à la Présidentielle.



L’édile de Kaolack s’engage aussi à travailler pour que le Sénégal soit un pays exemplaire dans l'apprentissage du Coran et des sciences islamiques.



Il est aussi prévu de mettre en place un Conseil supérieur des cultes qui sera chargé "de faciliter le dialogue entre l'État et les institutions religieuses. Mettre en place une Académie des Daaras pour assurer la formation continue des responsables. Mettre en place une politique d'accès au logement et au foncier pour les maîtres coraniques et les accompagner dans les démarches administratives’’.



De même, Serigne Mboup a planifié dans son programme un dispositif de formation professionnelle, d'apprentissage, créer des synergies et des partenariats entre les écoles franco-arabes publiques et les Daaras modernes. Instituer une journée nationale de récital du Coran chaque année pour les Daaras, décerner des prix et récompenses aux meilleurs Daaras et maîtres coraniques. Mettre en place une tribune de communication média (support physique ou numérique) pour la promotion des réalisations dans ce secteur. Instaurer un diplôme d'État pour les Daaras et un programme de bourses d'études coraniques.