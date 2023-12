Session de formation: Cours magistraux du Cnoss aux journalistes sur l’Olympisme

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), en collaboration avec l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), a organisé à l’endroit des journalistes une session de formation. Cette journée a permis au membre du Comité National Olympique Sportif Sénégalais (Cnoss) de revenir sur l’origine et la genèse des jeux olympiques.









Cécile Faye, secrétaire générale adjointe du Cnoss et panéliste lors session est revenue sur l’histoire des Jeux olympiques dans la Grèce antique jusqu’à sa modernisation par Pierre de Coubertin, deuxième président du Comité international olympique.





Cette journée était aussi des moments de partage d’information sur les l’organisation des JOJ Dakar 2026. Ainsi plusieurs membres du comité d’organisation (COJOJ), dirigés par le coordonnateur Ibrahima Wade, ont effectué une série de présentation du travail effectué en perspective des prochaines joutes olympiques qui se tiennent pour la première fois en Afrique.





‘’Le président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye, a réuni la presse sportive pour les briefer sur les efforts consentis et de l’enjeu des JOJ. Il espère tout de même qu’une telle rencontre pourra se tenir périodiquement pour tenir informée l’opinion nationale et internationale’’, a fait savoir Abdoulaye Thiam, président de l’Association Nationale de la Presse Sportive (Anps).





Le vice-président du Cnoss et coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade a magnifié cette journée de formation et de partage. ‘’Notre rencontre est possible parce que votre président, Abdoulaye Thiam, au-delà des simples couvertures, veut que nous ayons un moment de partage, d’informations, mais aussi de formation parce qu’en réalité personne dans cette salle ne sait ce qu'est l'olympisme, les JO. Nous sommes dans un processus d’apprentissage. C’est pourquoi, nous nous formons régulièrement’’, informe-t-il.