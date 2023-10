SETER SECURISE SES TRAVAILLEURS : 333 AGENTS SUPPLÉMENTAIRES EMBARQUÉS DANS LE TRAIN DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Un jour historique. La Société d’Exploitation du Train Express Régional(SETER) a marqué un grand coup le 5 octobre 2023. La Direction Générale de l’Entreprise a procédé à la signature des Contrats à Durée Indéterminée (CDI) pour ses employés. Au total 333 agents sont concernés. L’acte posé a été salué par le Directeur Général de la SETER, M.Charles Civreis. Il s’est réjoui, au-delà de la qualité des services offerts aux voyageurs, que la société génère des emplois. « Ces 333 CDI font partie des 958 contrats signés dans l’entreprise à ce jour. Nous avons 680 contrats en CDI et 278 en CDD. Sur ces 333 nouveaux CDI, 167 sont des femmes et 166 sont des hommes », détaille M. Civreis.









L’enrôlement des 333 agents s’est déroulé entre août et septembre 2023. Leur confirmation en CDI a été faite sur la base de leur engagement et du mérite. La Direction Générale cherche ainsi à encourager les nouvelles recrues qui ont abattu un travail titanesque jusqu’ici.





Au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur Général et en présence du Directeur des Ressources humaines, des signataires des contrats et d’autres agents, il a été rappelé la conduite à tenir pour passer d’un CDD à un CDI.





« Les procédures RH imposent pour la majorité des agents le respect de 2 CDD au préalable (6mois, puis 18 mois) et les passages en CDI sont envisagés. Cette mesure concerne une variété de postes et de métiers tels des conducteurs de trains, des agents service voyageur communément appelés ASV, des opérateurs de voies, des techniciens de maintenance. Pour ce passage, le critère était très sélectif », précise le Directeur des Ressources de la SETER, Adama Niang.





Depuis 2020, 500 agents sont passés de CDD à CDI





Le basculement vers le statut de Contrat à Durée Indéterminée certifie cette volonté de l’entreprise de s’inscrire dans une dynamique d’amélioration des conditions de vie de ses travailleurs et aussi de prendre en charge leurs préoccupations de plan de carrière. La preuve: plus de 500 collaborateurs sont passés de CDD à CDI depuis 2020. SETER marque ainsi son engagement indéfectible envers ses collaborateurs et récompense leur contribution exceptionnelle au succès continu de l’entreprise.