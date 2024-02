Seydi Gassama à Macky Sall : "vouloir la paix, c'est d'abord cesser les arrestations et libérer les détenus politiques"

Le collectif des familles des détenus ont fait face à la presse ce jeudi 15 février 2024 au siège d'Amnesty international à Sacré-Cœur pour se prononcer sur la loi d'amnistie annoncée par le Président de la République aux fins de libérer les détenus dits politiques.





A cet effet, Seydi Gassama a signé sa présence pour apporter son soutien au collectif. S'exprimant sur la crise politique actuelle du pays, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal a d'abord fait part de sa préoccupation sur la situation du pays notamment les nombreuses arrestations de jeunes durant les manifestations avant de soumettre son point de vue pour sortir de cette crise. En effet, le défenseur des droits de l'homme exhorte le Président de la République Macky Sall à « cesser les arrestations et la répression sur les manifestants et à libérer tous les détenus politiques ». Seydi Gassama estime que c'est « la seule chose qui va instaurer la paix, la stabilité et l'apaisement dans le pays ».





Poursuivant, le représentant d'Amnesty international au Sénégal informe que 250 personnes ont été arrêtées durant les manifestations de vendredi. Selon lui, Dakar fait l'exception par les chiffres inquiétants de mineurs arrêtés. Dans cette dynamique, il a dénoncé fermement le placement de beaucoup de détenus précisément des mineurs en instruction. Seydi Gassama de soutenir: "ces détenus politiques doivent être jugés en flagrant délit et non en instruction ».





La robe noire des droits de l'homme accuse l'Etat du Sénégal particulièrement le chef de l'Etat Macky Sall d'être le maître du jeu de tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Se justifiant, il déclare « l'Etat utilise la justice pour persécuter les opposants surtout ceux qui pèsent lourd. Il le fait pour ne pas affronter un candidat important pendant la présidentielle ».





De plus, Seydi Gassama affirme que le Président Sall est « un habitué des faits ».





« il l'a essayée avec Karim Wade ça a passé. Il l’a refait avec Khalifa Sall, ça a marché. C'est ce même mécanisme qu'il a tenté de faire aujourd'hui avec Sonko et les choses ont éclaté parce que les partisans d'Ousmane Sonko et les citoyens sénégalais qui ont bien compris le jeu, se sont levés pour dire non. C'est ce qui a fini de plonger le pays dans le chaos », a expliqué le responsable.





Seydi Gassama avance que l'annonce du report de la présidentielle a accentué le désespoir et la souffrance des détenus politiques qui attendaient impatiemment ce rendez-vous pour recouvrer la liberté ainsi que leurs parents.





Toutefois, le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty a plaidé pour la libération de tous les détenus politiques avant la tenue de l'élection présidentielle sans passer par une loi d'amnistie, laquelle il oppose un niet catégorique.





«Avec tous les crimes qui ont été commis dans ce pays depuis mars 2021, plus de 60 jeunes sénégalais ont été tués et on nous parle d'amnistie. C'est inacceptable. Il y a d'autres moyens que l'Etat peut utiliser pour faire libérer ces jeunes sans passer par cette loi d'amnistie. C'est ce qu'on demande », a argumenté Mr Seydi.





Plus de détails dans cette vidéo.