Signature de convention: 1600 agents de l’ANPEJ enrôlés par l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (CMU)

L'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle ( Anacmu) et l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) ont procédé à la signature d'une convention de partenariat le mercredi 26 juillet 2023.









C'est le résultat d'un processus. Cette convention a été officialisée par l'enroulement de 1600 agents de de l’ANPEJ. Parmi ces derniers figurent le personnel, les prestataires, des jeunes entrepreneurs bénéficiant de l’appui technique et/ou financier de l’ANPEJ, de jeunes détenteurs de la carte de demandeur d’emploi de l’ANPEJ et de migrants de retour au Sénégal. La liste des bénéficiaires a été présentée par le Dr Bocar Mamadou Daff, directeur de l'Anacmu.





"Depuis presque un an, nos services respectifs échangent régulièrement pour identifier des axes de collaboration et structurer un partenariat mutuellement bénéfique. Ainsi, je me réjouis de constater que les différents efforts fournis jusque-là sont loin d’être vains dans ce sens qu’ils ont permis de dégager des orientations claires sur le modèle de prise en charge des bénéficiaires de l'ANPEJ", dit-il.





Signataire de la convention, Tamsir Fall directeur de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) a renouvelé sa confiance à l'Agence de la Couverture Maladie Universelle.





" Nous avons des contractuels qui sont dans des conditions qui ne puissent pas leur permettre de bénéficier de mutuelle de santé..C'est pourquoi nous avons signé cet accord avec la CMU pour mieux prendre en charge les employés" atteste Tamsir Fall.





A ce titre 1600 jeunes seront enrôlés chaque année dans la CMU à travers les mutuelles de santé départementales. Une démarche inclusive qui est en phase avec la vision du Chef de l'Etat et la politique de promotion des adhésions systématiques à la CMU.