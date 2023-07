Sit-in à l'hôpital Fawzainy à Touba : Le Sutsas dénonce des recrutements "abusifs"

Les travailleurs de l'hôpital Matlaboul Fawzainy de Touba, affiliés au Sutsas, ont tenu un sit-in ce mardi matin pour dénoncer le recrutement abusif au sein de l'établissement hospitalier.







Le secrétaire général dudit syndicat, Abdoulaye Faye, et ses collègues décèlent une gestion nébuleuse du centre hospitalier. Ils accusent de la direction d'avoir effectué des recrutements injustifiés.





"Nous dénonçons l'attitude de l'administration hospitalière par rapport à un manque de communication entre elle et le personnel. Il y a un processus de recrutement qui ne dit pas son nom. Ces recrutements abusifs nous ont menés dans des situations délétères. Des gens non diplômés ont été recrutés dans nos services", dénonce Abdoulaye Faye, secrétaire général de la sous-section du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) du centre hospitalier national Matlaboul Fawzayni.





"L'hôpital Matlaboul Fawzainy doit payer une dette d'un milliard F CFA"