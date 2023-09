Skarten - DOUNIA Ft. Selena Carreira

Le rappeur Skarten nous dévoile enfin DOUNIA son nouveau Hit avec la chanteuse française Selena Carreira. Celui qu’on surnomme le Toubabou du Rap Ivoire ou le Hit Maker revient avec un titre très envoûtant et mélodieux dont lui seul à le secret.





Entre flow, techniques mais aussi créativité visuel et écritures, Skarten ne cesse de se démarquer des autres artistes et de la concurrence. Lui qui ne gagne de plus en plus en notoriété, Encore une fois il prouve qu’il a du talent et qu’il est prêt à conquérir le monde.