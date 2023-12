Smartphone : Découvrez le nouvel Infinix 40i

Le géant de l'innovation technologique, a une fois de plus repoussé les limites. Infinix a dévoilé son dernier bijou le 5 décembre 2023 : l'Infinix HOT 40i. Avec des dimensions de 163.59x75.59×8.30mm, ce smartphone combine élégance et puissance. Doté d'un écran poinçonné HD+ de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90Hz, l'Infinix HOT 40i offre une expérience visuelle immersive et fluide.









Capturez chaque détail avec la caméra avant de 32MP équipée de double flash, tandis que la caméra arrière de 50MP+2MP+AI Cam garantit des photos d'une netteté exceptionnelle. Alimenté par le système d'exploitation Android™? 13, l'Infinix HOT 40i offre une interface intuitive et des performances optimisées. Avec des options de réseau 4G/3G/2G, restez connecté où que vous soyez.





La mémoire de 256Go+8Go (extensible jusqu'à 16Go) offre un espace de stockage massif, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Choisissez parmi les configurations de mémoire suivantes : 128Go+8Go (extensible jusqu'à 16Go) / 128Go+4Go (extensible jusqu'à 8Go), adaptées à votre usage. L'Infinix HOT 40i est également équipé d'une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 18W, assurant une autonomie durable pour une utilisation sans interruption.