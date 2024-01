Sokhna Aïdara réévalue la tendance taille fine

La dernière tendance de l’année 2023 a été la chirurgie esthétique. Des célébrités sénégalaises et pseudos stars ont fièrement exhibé leur nouvelle silhouette bâtie à l’aide des silicones ou autres produits plastiques.







En Tunisie, elles ont été nombreuses à refaire leur seins, le ventre, les fesses ou les hanches afin de mieux s’approprier leur corps ou attirer les regards, c’est selon.





Pour celles dont la carte bancaire est malheureusement dans le rouge, ou ne disposant tout simplement pas de ces moyens, elles se rabattent sur des produits bon marché vendus un peu partout. A la boutique de cosmétique, au marché, dans la rue et surtout via les réseaux sociaux, des pilules, des suppositoires, des huiles, des sirops ou pommades, sont présentées à une clientèle plus ou moins naïves espérant « grossir les seins, les fesses et les hanches sans effet secondaire ».





Ainsi, avoir des rondeurs à tout prix s’est avéré la nouvelle résolution des filles et femmes sénégalaises malgré le fait que cette tendance ait été jugée mortelle par beaucoup de médecins qui ont tiré la sonnette d’alarme.









Sokhna Aïdara, taille fine et fière





Et pourtant, il reste une frange de cette gente féminine qui croit encore en elle. Mince, maigre ou chétive, certaines s’assument peu importe le jugement des autres. Bien que disposant des moyens de se refaire le corps, Sokhna Aïdara, la femme de la star du Mbalax, Wally Seck, fait partie de celles qui ont choisi de rester telles quelles.









A sa dernière sortie, lors du concert de Wally, la nouvelle maman s’est affichée radieuse dans une tenue noire qui épouse parfaitement ses formes et répondant à la tendance des fêtes de fin d’année ( total look noir). Avec assurance, l’ex mannequin a fièrement étalé sa classe dans une taille de guêpe et beaucoup d’internautes ne se sont pas passés d’admirer sa « belle ligne ».





« Taille fine dafay fay », « Jiguen dafay fine », « au moins une qui n’a rien ajouté à ce que Dieu lui a décerné… », peut-on lire parmi les divers commentaires des internautes.