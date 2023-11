Sokhou BB : "Mon plus grand objectif c'est le disque d'or et je l'aurai"

Après deux ans d'absence pour des raisons personnelles, la chanteuse Sokhna Dieng, communément appelée Sokhou BB, a signé son retour avec un titre inédit qui fait fureur. Comme si la chanteuse dévoile une nouvelle facette de son image dans un nouveau registre musical avec sa voix aussi pénétrante.





Sokhou BB montre à nouveau son envie de nous faire danser avec "Ni Lah Déh" qui déchire la toile. La jeune chanteuse confirme toutes les attentes placées en elle depuis son apparition pour la première fois dans le célèbre concours "Sen Petit Galé".





Son timbre unique et sa sensibilité ont fait des ravages sur les réseaux sociaux grâce à sa fameuse chanson en hommage au président Macky Sall. Sokhou BB séduit brillamment encore les mélomanes avec sa belle reprise de la chanson "Nakan" de la diva malienne Fatoumata Kouyaté Faty Niame.





Impossible désormais de ne pas compter sur cette chanteuse qui ne cesse de monter en puissance. Sokhou BB est motivée par un courage fou pour décrocher le disque d'or. " Mon plus grand souhait c'est d'apporter le disque d'or de nouveau au Sénégal comme l'ont fait Youssou Ndour et Coumba Gawlo. Je sais bien que je peux le faire et je l'aurai un jour", a-t-elle déclaré.