Sonacos : Mamadou Diagne Fada passe le flambeau à Kibily Touré

Le siège de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos) a été le théâtre d'un événement majeur en ce lundi 6 novembre, avec la passation de service entre l'ancien Directeur général, Mamadou Diagne Fada, et son successeur, Kibily Touré. La cérémonie a rassemblé un public enthousiaste composé de partisans, d'amis, de collaborateurs de la Sonacos, ainsi que de membres d'organisations œuvrant dans le secteur de l'arachide au Sénégal.









Les participants à cet événement ont tenu à saluer les qualités de management de Mamadou Diagne Fada, qui, selon eux, a dirigé la Sonacos avec succès. Ils lui ont souhaité toute la réussite dans sa nouvelle mission en tant que Ministre des Collectivités Territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Dans une déclaration chaleureuse, Mamadou Diagne Fada a exprimé sa gratitude envers ses anciens collaborateurs en déclarant : « Si nous avons pu réaliser certains résultats, c'est grâce à vos efforts. Vous êtes des hommes et des femmes amoureux de votre pays ; vous êtes des hommes et des femmes compétents. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour relever les défis. Les défis étaient nombreux, mais nous en avons relevé certains ».





Par la suite, le nouveau ministre des collectivités territoriales a souligné l'importance du travail accompli par son équipe précédente. « En 2019, nous nous sommes battus pour obtenir un bilan positif, car nous avions un excès de stocks et de méventes à mon arrivée. Nous avons réussi à résorber ces problèmes, ce qui a permis d'obtenir un bilan positif en 2019. De plus, nous avons réduit le déficit de 7 milliards de Fcfa en 2018 à un bénéfice de 370 millions de Fcfa en 2019 ».





Cette dynamique positive s'est maintenue les années suivantes, avec un bilan positif de 1,037 milliard en 2020, 1, 206 milliard en 2021, et un bilan positif de 521 millions de Fcfa. Mamadou Diagne Fada a indiqué que ces résultats ont permis de briser le cycle de pertes depuis la renationalisation de la société et de ne plus être en défaut de paiement avec le principal bailleur de fonds. Il a également mentionné le succès de la récupération des titres fonciers hypothéqués au niveau des banques, soulignant l'importance de détenir ces terrains pour lever des fonds.





Le nouveau Directeur général, Kibily Touré, a reconnu l'énorme travail accompli par son prédécesseur et a exprimé sa passion pour le secteur de l'arachide, qu'il entretient depuis 20 ans. Il a remercié Mamadou Diagne Fada pour ses réalisations à la Sonacos et pour ses conseils avisés.





Cependant, il a également tenu à clarifier un point qui avait récemment suscité des inquiétudes. Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, avait déclaré que l'État envisageait de privatiser la Sonacos. Kibily Touré a tenu à réaffirmer la position de la nouvelle direction de la Sonacos en déclarant : « Je n'ai pas reçu pour mission de privatiser la Sonacos. Clairement, je le répète, je n'ai pas eu pour ordre de mission de privatiser la Sonacos ».





Durant la passation de service, des hommages ont été rendus à son père, Souty Touré, présent à l'évènement. Il a, notamment, été ministre de la décentralisation du temps du président Abdou Diouf.