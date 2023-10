Soutien aux daaras : « And Liggeyal Daara » lance une collecte de fonds waqf pour la construction d’un immeuble locatif

L’association « And Liggeyal Daara », sous la supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW), a organisé une journée de levée de fonds waqf, pour la construction d’un immeuble locatif dont les recettes seront dédiées aux daaras. Cette importante rencontre, qui s’est tenue ce dimanche 15 octobre 2023, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, a été une réussite pour les initiateurs. Elle a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment le Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW), El Hadji Amar Lo, le Président de l’association « And Liggeyal Daara », Serigne Bamba Mbengue, et les membres du bureau, des prêcheurs Oustaz Alioune Sall, Oustaz Ibrahima Cissé de Kaolack, Dr Ahmad Lo, entre autres.









25 exemplaires du Coran vendus à 1 million FCFA/l’unité





Ainsi, pour mieux sensibiliser sur le waqf, qui est une donation par laquelle une personne immobilise un bien afin que les revenus de son exploitation soient dépensés dans des œuvres de charité, l’association « And Liggeyal Daara » a tenu une grande conférence sur le thème : « Waqf, clarification conceptuelle et importance ». Elle a été animée par l’éminent prêcheur Cheikh Ibrahima Khalil Lô. La Haute Autorité du Waqf (HAW), quant à elle, a fait une communication sur les missions de cette institution et sur le waqf.





A l’issue de ces communications, l’initiateur de la rencontre a procédé à la collecte de fonds. Pour ce faire, Serigne Bamba Mbengue et ses collaborateurs ont mis en place plusieurs canaux de collecte, à savoir : les applications Wave et Orange money, un compte bancaire, entre autres, pour permettre aux bonnes volontés d’ici et d’ailleurs de faire des dons. L’association a également initié des ventes aux enchères pour récolter plus d’argent. Avec ce système, elle a vendu 25 exemplaires du Saint Coran à 1 million de francs CFA par unité, sans compter les montants reçus sur place. Ce qui a permis de collecter beaucoup d’argent dont le montant n’a pas encore été dévoilé.





Les objectifs atteints à 90%





A ce titre, le Secrétaire général de ladite association a exprimé sa joie. Khadim Diop renseigne que cette journée de collecte de fonds waqf pour la construction d’un immeuble locatif dont les recettes seront dédiées aux daaras, a été une réussite pour son association. Selon lui, l’objectif était de faire connaître l’association « And Liggeyal Daara », sa mission et ses objectifs ; de sensibiliser sur le waqf et enfin, collecter des fonds pour réaliser ce projet de construction d’un immeuble locatif dont les recettes seront dédiées aux daaras. Et ces trois objectifs ont été atteints avec un taux de réussite de plus de 90%.





Il signale qu’aujourd’hui, le but principal de son association est de construire un immeuble R+7 à Dakar, dont le coût des gros œuvres est évalué à 700 millions de francs Cfa. Et la rencontre d’aujourd’hui est une première phase pour atteindre cet objectif.





« Cette initiative de l’association « And Liggeyal Daara » est venue se joindre à celle de l’Etat »





Le Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW), pour sa part, a souligné l’importance de cette initiative. « Cette importante journée a montré des initiatives et des innovations qui ont permis de démontrer que le modèle du waqf est un modèle économique qui peut lutter contre la pauvreté, l’analphabétisme… Ce modèle a démontré aujourd’hui qu’il est viable et peut apporter des solutions globales face aux difficultés que le pays est en train de vivre », a soutenu El Hadji Amar Lo.





Selon lui, cette initiative de l’association « And Liggeyal Daara » est venue se joindre à celle de l’Etat du Sénégal, à travers le président de la République, Macky Sall, qui a décidé de mettre en place un waqf daara dont le coût est estimé à 12 milliards de francs Cfa. Il s’agit de la construction d’un immeuble à l’ancienne école Amadou Alassane Ndoye de Dakar. A l’en croire, « c’est une belle initiative qui doit être une référence pour les organisations, les personnes morales, les bonnes volontés, entre autres, pour lutter contre ces difficultés ; et peut faire tâche d’huile pour couvrir beaucoup de daara à travers le pays ».





Pour finir, le Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW) a tenu à rassurer les uns et les autres que chaque franc reçu ce dimanche dans le cadre du projet de construction de cet immeuble R+7 de waqf pour l’association « And Liggeyal Daara », sera tracé de manière transparente par la Haute Autorité du Waqf. El Hadji Amar Lo a également lancé un appel à tous les Sénégalais pour qu’ils sachent que cette collecte de fonds est une opportunité pour ceux qui veulent faire grâce à Dieu.





« Les daaras font face à plusieurs difficultés qui ne peuvent être résolues que par les parents d’élèves »