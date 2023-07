Soutien aux jeunes agripreneurs : l’ANPEJ et la FAO affinent les critères de ciblage des projets et des programmes à hauts impacts

Les jeunes agripreneurs seront davantage soutenus dans leur odyssée entrepreneuriale. L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) et la FAO restent aux côtés des porteurs de projets novateurs dans le domaine de l’agriculture. L’appui, à ces derniers, passe par l’affinement des critères de ciblage. D’où l’organisation, le 25 juillet 2023, d’un atelier de partage et de réflexion autour des travaux et outils pertinents pour la validation et l’évaluation de ces critères de ciblage. Le FAO et l’ANPEJ ont respectivement été représentés par l’expert en investissement agricole Yannick Fiedler et Abdou Khadre Ndiaye, directeur de la stratégie et des opérations.









Les acteurs se sont réunis pour une harmonisation des approches mais également un renforcement des capacités.





La FAO apporte son concours à l’ANPEJ dans l’élan de promotion de l’investissement agricole et responsable. L’autre versant de cette initiative, c’est le renforcement des capacités de jeunes agripreneurs et la promotion de l’investissement responsable en agriculture.





Les deux institutions vont s’attaquer aux deux défis notamment l’appui à l’insertion des jeunes dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Il en est de même pour la pérennisation des projets et la transformation rurale durable.





Le concept d’investissement responsable matérialise une prise de conscience à l’échelle mondiale. En effet, un investissement ne peut être pleinement performant que lorsqu’il atteint une triple performance avec les 3 composantes (profil, personne planète).