Sur les Champs-Elysées, des magasins barricadés et des forces de l’ordre positionnées en prévision d’émeutes

Des appels à se rassembler dans la soirée sur l’avenue du 8e arrondissement de la capitale, jusqu’ici épargnée par les émeutes, ont été relayés en ligne.



En prévision, des forces de l’ordre sont d’ores et déjà positionnées sur les Champs-Elysées et leurs abords, et ont procédé à 31 interpellations préventives à ce stade.



De nombreuses communes de la région parisienne, mais pas seulement, ont instauré un couvre-feu, tandis que les réseaux de transport en commun ont été fermés plus tôt que prévu, dont celui des bus et tramways d’Ile-de-France à partir de 21 heures.



La première ministre, Elisabeth Borne, devait se rendre samedi soir tard dans la salle de commandement de la police nationale au ministère de l’intérieur, puis dans celle de la Préfecture de police de Paris pour y suivre les opérations de maintien de l’ordre, a appris l’Agence France-Presse de source gouvernementale.