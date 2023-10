Tambacounda : Mamadou Kassé et l'écrasante majorité des élus et alliés de la région alertent sur la situation politique et exigent d'être reçus par Amadou Ba

Jour de communion et d’unité à Tambacounda pour les responsables politiques et élus locaux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sous l’égide de Mamadou Kassé, Président du Conseil départemental de Tambacounda, ces leaders, réunis dans le cadre de la Conférence des élus et responsables politiques de Tambacounda, ont décidé de faire front commun en perspective de la prochaine élection présidentielle, prévue en février 2024.









42 responsables, parmi lesquels 3 des 4 Présidents de Conseil départemental de la région ( Tambacounda, Koumpentoum et Bakel), une brochette impressionnante, de hauts conseillers des Collectivités Territoriales, de Maires, de directeurs nationaux, Conseillers spéciaux du Président de la République mais surtout la quasi totalité des partis alliés du BBY et de la grande majorité présidentielle ( AFP, AJ, PIT, S2D, MPD, LDR, PSA, URD, ECOLOS, BOKK GUIS GUIS, ...)







Des présidents d'associations faîtières ( Éleveurs, Conseil consultatif des femmes, chefs de villages, le Président de l'association des jeunes maires du Sénégal, entre autres ) , ont réaffirmé leur soutien au Président de la République, Macky Sall et au candidat de la Benno Bok Yaakaar, Amadou Ba. “Nous réaffirmons notre ancrage dans la coalition Benno Bok Yakar et la grande majorité présidentielle. Nous confirmons notre attachement à notre leader le Président de la République, Macky Sall, dont nous saluons le leadership politique mais aussi les réalisations concrètes durant ses deux mandats. Nous réaffirmons être en phase avec le choix porté sur le premier ministre Amadou Ba, comme candidat lors de la Présidentielle 2024”, a indiqué Mamadou Kassé qui a lu la résolution adoptée lors de cette rencontre.





Le Directeur Général de la SICAP SA et ses collaborateurs exigent d'être reçus par le candidat Amadou Ba pour échanger sur les voies et moyens d'une large victoire dès le premier tour . M. Kassé a réclamé plus de “considération” pour les responsables politiques de Tambacounda et lancé un appel pour une meilleure valorisation des ressources humaines de la région : “Nous exigeons davantage de considération pour notre région et une prise en compte réelle des préoccupations dans le programme de notre candidat. Nous exigeons davantage de promotion pour nos cadres, nos femmes et nos jeunes. Nous rappelons que nous allons travailler à l’unité et à la cohésion dans la région pour une victoire sans appel dès le premier tour. Nous sollicitons un programme spécial régional qui amorcera le développement de Tambacounda”





Enfin Mamadou Kassé a indiqué que cette plateforme d’élus et de responsables politiques locaux mènera des activités de manière rotative dans les quatre départements de la région.