Taux d'électrification : Sophie Gladima expose les chiffres de la performance au Haut conseil des Collectivités territoriales

Le ministre du Pétrole et des Énergies a fait face aux conseillers du Haut conseil des collectivités territoriales. Cela, dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l’année 2023. Le thème de la session portait sur les ressources naturelles et la gouvernance des territoires.









Il faut noter que l’iniquité entre les milieux urbain et rural, aussi bien pour l’accès à l’électricité qu’aux combustibles modernes de cuisson est une problématique. Au Sénégal, explique Sophie Gladima, le taux d’électrification s’établit au niveau national en fin 2022 à 85% en milieu urbain et à 60 % en milieu rural. Cela montre que l’accès universel est presque une réalité en milieu urbain même s’il faut noter que la plupart des villes sont en pleine extension, ce qui entraîne de nouveaux besoins.





Seulement en milieu rural, la répartition du nombre de localités rurales à électrifier par technologie et par région est établie. En effet, 52% des localités seront raccordées à travers un réseau électrique moyenne tension (MT) soit 74% de la population concernée, 32 % des localités seront électrifiées avec des systèmes photovoltaïques individuels soit 8% de la population concernée, 17% des localités seront alimentées à travers des mini-centrales solaires avec leur réseau soit 18% de la population concernée. « Le Gouvernement du Sénégal est en train de consentir des efforts considérables, pour résorber la question de l’iniquité territoriale en matière d’accès à l’énergie » dit le ministre. Le coût des investissements à réaliser pour mettre en œuvre le programme en zone rurale est estimé à près de 631 milliards de FCFA, note-t-elle.