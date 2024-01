TÉLÉPHONIE MOBILE : TECNO MET SUR LE MARCHÉ SPARK 20 PRO

La marque de téléphone mobile TECNO a lancé officiellement, ce mercredi 10 janvier 2024, sa nouvelle série Spark 20, notamment le Spark 20 Pro. Sa prise en main confortable grâce à un nouveau design fait du Spark 20 pro un « must to have ». Un produit edge conçu pour un meilleur confort de l’utilisateur. « La philosophie de TECNO est de rendre la technologie accessible. Peu importe le niveau de technologie, cela peut s’acquérir à bas prix. Nous avons fait le mariage parfait entre la qualité et le prix », a affirmé Mouhamadou Diattara, responsable de la formation et Spécialiste de produits Tecno.









Cette « accessibilité » fait d’ailleurs que la marque a percé sur le marché sénégalais et a conquis ses cibles. « Cela conforte notre position de numéro 1 en Afrique et nous sommes en train d’essayer de conquérir le monde avec nos batteries qui sont les plus performantes et nos qualités de photos qui sont très appréciées par le public », a déclaré M. Diattara.

En plus de la série Spark, le fabricant chinois annonce le lancement de nouveaux produits sur le marché sénégalais. « Nous promouvons non seulement des téléphones mais également des accessoires comme des AirPods et des montres intelligentes. Nous avons aussi un nouveau produit qu’est l’ordinateur Tecno », a informé la directrice des relations publiques de Tecno mobile, Awa Guèye Niang.





Dans sa présentation lors de la cérémonie, Mme NIANG a affirmé que l’entreprise œuvre aussi dans le social et a invité les entreprises privées à faire pareil . « Nous faisons des œuvres caritatives et mettons en avant les couches vulnérables comme les enfants et les femmes », a-t-elle rappelé.